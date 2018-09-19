Рассматривается возможность мобильной оплаты и в наземном транспорте

Оплатить проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае банковской картой. В столице рассматривают возможность мобильной оплаты и в наземном транспорте. Пока рассчитаться за проезд через систему бесконтактных платежей можно в метро на всех станциях. С момента действия сервиса им воспользовались около 2 миллионов раз.