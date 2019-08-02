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Растет количество жертв клещей

Этим летом за медицинской помощью после укусов минчане обращались чаще на 7%. Нападают клещи чаще всего в лесу и на приусадебных участках. А вот популяция опасных насекомых этим летом наоборот уменьшилась в два раза. В этом году специалисты столичной санитарно-эпидемиологической службы обследовали 255 территорий - парков, детских оздоровительных лагерей и мест массового отдыха. Сделали противоклещевые обработки почти на трехстах гектарах.

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