В столице разгар сезона путешествий на водном транспорте

Новые альтернативные маршруты для отдыха в этом году минчанам предложат на озерах и водохранилищах. Здесь работают прокаты катамаранов, лодок, вейкбордов. Во время прогулок на теплоходе открываются не только живописные виды на город, но и расширяется кругозор. В освежительный релакс окунулась и Татьяна Бажко.

