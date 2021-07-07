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В столице разгар сезона путешествий на водном транспорте

Новые альтернативные маршруты для отдыха в этом году минчанам предложат на озерах и водохранилищах. Здесь работают прокаты катамаранов, лодок, вейкбордов. Во время прогулок на теплоходе открываются не только живописные виды на город, но и расширяется кругозор. В освежительный релакс окунулась и Татьяна Бажко.




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