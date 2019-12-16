В столице развивают курсы по переобучению

Занятость под заказ нанимателя, а вместе с этим и гарантированное трудоустройство. Такую форму помощи населению в поисках работы сейчас развивают в столице. Одна из самых востребованных сфер деятельности - общественный транспорт. Так, троллейбусные парки после заключения договора могут взять на себя оплату курсов по переобучению для слушателей, которые придут к ним на работу. Есть вакансии и для машинистов метрополитена. Их зарплата 1 700 рублей и выше. Соискателями могут быть только мужчины с хорошим здоровьем. Курсы переподготовки для них почти восемь месяцев. В перспективе они будут работать в том числе и на новейших электропоездах на третьей линии минской подземки.



Многие вакансии в столице предлагают на больших специализированных ярмарках, которые периодически проводит Мингорисполком. Здесь участвуют свыше ста нанимателей. Отметим, в государственной службе занятости столицы 22 тысячи вакансий. Из них 60 % - это рабочие специальности.



