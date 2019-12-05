В столице сегодня чествовали победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2019"

Наградами и дипломами отмечены лидеры в пяти номинациях, среди которых "Личный вклад" и "Лучший волонтерский отряд". На суд жюри было представлено 64 видеофильма о деятельности номинантов за этот год. Среди участников представители движения БРСМ "Доброе сердце", Белорусское общество Красного Креста, ассоциация клуба ЮНЕСКО.

И сегодня же дали старт благотворительной акции "Чудеса на Рождество": представители волонтерских отрядов БРСМ и пионерской организации передали подарки воспитанникам социальных учреждений Минска и области.