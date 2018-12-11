В столице сегодня представили первый мультифункциональный павильон "Белсоюзпечати"

В киоске посетители могут зарядить телефоны и воспользоваться Wi-Fi. Есть и современная система оценки работы продавца. В умном киоске покупатели могут пообщаться с продавцом на разных языках. Онлайн-переводчик расположен возле кассы. Специально для туристов есть интерактивный навигатор, который с помощью QR-кода распознает достопримечательности города и подскажет дорогу.