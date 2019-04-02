Городские пейзажи скоро засверкают новыми красками. В столице сейчас активно проводят озеленение территорий. В этом году к нему подходят по-новому. На крупных магистралях деревья высаживают в специальные контейнеры. Их украшают цветочными композициями. Больше станет и вертикальных клумб. При этом многие разноцветные композиции в этом году посвятят Европейским играм. Они появятся рядом с фан-зонами и спортивными объектами. Всего же в Минске планируют высадить более двух миллионов цветов.

Озеленение продолжают и во время субботников. Не просто высаживают деревья и кустарники - организуют тематические акции. Например, в столице появляются семейные аллеи.