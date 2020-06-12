В Минске сильный ветер повалил 13 деревьев, повреждены 3 автомобиля и 3 линии электропередачи

Последствия капризной погоды в центральном регионе. В столице сильный ветер накануне повалил 13 деревьев, повреждены 3 автомобиля и 3 линии электропередачи. Сначала поднялось облако пыли, затем начались ливень и гроза. Местами выпал град. Кстати, такое природное явление наблюдали не только в столице. Например, в Боровлянах осадки были размером с куриное яйцо.





Сегодня также объявлен оранжевый уровень опасности. В прогнозах ливни, грозы и шквалистый ветер до 20 м/с. Местами возможен град. При этом воздух прогреется до 34 градусов.