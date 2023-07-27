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В столице собранные советские монеты расплавили и залили в ствол дерева для памятного знака в Бресте
Общенациональный проект "Живая память благодарных поколений" снова объединил неравнодушных белорусов и россиян. Сегодня (накануне дня освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков) в Минске собранные сотнями тысяч семей советские монеты расплавили и залили в ствол дерева для будущего памятного знака в Бресте. Его установят в особом месте вблизи Брестской крепости весной следующего года. В сплав для этой композиции попало более полумиллиона монет. Идею памятного знака предложил благотворительный фонд паралимпийца Алексея Талая. По задумке памятник напоминает фронтовое письмо-треугольник, а рядом бронзовое дерево как символы прошлого и будущего. Первый такой всенародный памятный знак уже открыт в Минске в парке Победы.
Вся Беларусь всколыхнулась в едином порыве в Год мира и созидания сотворить во славу своих дедов и прадедов и дать четкий сигнал всему пространству, что мы помним и гордимся. Мы готовы вместе созидать. Очень важный момент, который мы отчетливо ощущаем сейчас, когда где-то вокруг нас собираютсятемные силы, где-то мы ощущаем давление извне.
Думая над этим памятником, над самой темой, я вспомнил именно письма своего отца, которые он писал своим родителям. Сам силуэт памятника вмещает в себя военные штемпели, где прописаны цифры, говорящие об освобождении этих городов: Минска, Бреста. И будут еще, конечно, надписи - получатели, т.е. получали письма уже в Минске, получали письма солдатские в Бресте и, конечно, получали письма в Москве.
Остатки сплава в виде слитков отправят в музеи воинской славы по всему пространству Союзного государства Беларуси и России. После они станут частью памятного знака, который планируется установить на Поклонной горе в Москве в 2025-м в юбилейный год Великой Победы.
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