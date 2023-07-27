В столице собранные советские монеты расплавили и залили в ствол дерева для памятного знака в Бресте

Думая над этим памятником, над самой темой, я вспомнил именно письма своего отца, которые он писал своим родителям. Сам силуэт памятника вмещает в себя военные штемпели, где прописаны цифры, говорящие об освобождении этих городов: Минска, Бреста. И будут еще, конечно, надписи - получатели, т.е. получали письма уже в Минске, получали письма солдатские в Бресте и, конечно, получали письма в Москве.

Владимир Слободчиков, скульптор проекта "Живая память благодарных поколений"