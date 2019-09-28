В столице стартовал сезон осенних ярмарок

Только на главной площадке (около "Чижовка-Арены") три с половиной сотни торговых точек. В ассортименте фрукты, овощи, ягоды, мясные изделия, сладости, специи, даже одежда и мебель. При этом все выращено и сделано своими руками. Большинство предпринимателей - фермеры. Цены фиксированы. Например, килограмм картошки, моркови или капусты не дороже 70 копеек. Килограмм белорусского арбуза стоит полрубля. Впрочем, чтобы лично убедиться в качестве продуктов, на первую ярмарку сезона отправилась и наша съемочная группа.

Подробности у Юлии Гризунт. Семья Марковичей сегодня пришла практически полным составом. На ярмарку с самыми честными дегустаторами - детьми. Их в семье четверо. Мы застали отца семейства уже с пакетами фруктов. Только так могут заработать репутацию, например, продавцы яблок. Их здесь сотни. Приходится удивлять разными вкусами.







Фермер Чеслав Горбач уверен: чтобы подобрать самый лучший сорт помидоров и удобрения для них, может понадобиться не один год. Мы ему поверили на слово, ведь мужчина в томатном бизнесе уже два десятка лет. Фрукты, овощи, соленья и домашнее сало, конечно же, дают попробовать. И действительно, многим покупателям достаточного одного кусочка, чтобы без раздумий купить пару пакетов. Сложнее с чаем. Однако продавец приводит бескомпромиссные аргументы. Малиновый расходится на глазах.





Сегодня самая большая ярмарка развернулась около "Чижовка-Арены"

Здесь три с половиной сотни торговых точек. Работает она с 9 до 16 часов. Сюда можно будет также придти 5, 6, 12, 13, 26 и 27 октября. А 19 и 20 октября осенняя торговля развернется около Дворца спорта. Чтобы запастись витаминами на год, не обязательно ехать на большую ярмарку. Такие осенние мини-рынки открылись во всех районах города. Работают они каждые выходные, цены одинаковые. Мингорисполком установил минимальный и максимальный порог. Так, например, килограмм яблок не должен стоить больше 2 рублей, килограмм картошки - больше 60 копеек. До 70 копеек ценник на морковь и капусту, от 60 до 90 копеек - на лук.







Килограмм белорусского арбуза обойдется в половину рубля. Впрочем, покупателя не провести.



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