В столице стартовала массовая вакцинация от COVID-19. На выбор две вакцины - российская и китайская

Сегодня в столице стартовала массовая вакцинацияот COVID-19. Прививают не только группы риска, но и тех, кто записывался заранее через поликлиники. На выбор пациентов две вакцины - российская "Спутник V" и китайская. Только на базе 34-й столичной поликлиники в эти дни укол против коронавируса получат 1 400 человек. Напомним, вакцинация в Беларуси добровольная и бесплатная.



Сколько всего планируют привить белорусов до лета и какие необходимо сделать шаги, чтобы получить свою антиковидную дозу, знает Александр Хоровец.



В столице стартовала массовая вакцинация против коронавируса

Перед тем как зайти в кабинет к доктору, необходимо обязательное согласие на проведение прививки. Как правило, на бумажные дела посетители поликлиник тратят не более 10 минут.



На выбор у пациентов две вакцины - российская и китайская. Какой из них привиться - это человек решает сам. Оба лекарства прошли контроль качества и зарекомендовали себя хорошо. Главное, говорят медики, чтобы противопоказаний к антиковидному уколу не было. Впрочем, непосредственно перед введением дозы обязательно пациента осмотрит доктор.









Елена и Иван Даньшины последние 10 лет регулярно прививались от гриппа. Говорят, ни разу серьезно не болели. В период пандемии соблюдали все рекомендации медиков, и COVID обошел их стороной. Когда узнали про возможность вакцинироваться, сразу записались в своей поликлинике.



После ввода вакцины пациенты проводят еще полчаса в медучреждении под наблюдением врачей. За первой дозой обязательно последует и вторая - через три недели.



Уже после второго этапа вакцинации пациентам выдается справка, где прописано, когда и какой вакциной был привит человек. Только в 34-й столичной поликлинике в очереди на антиковидный укол сегодня стоят порядка 2 тыс. минчан, и запись продолжается.



К середине апреля Белмедпрепараты выпустят 500 тыс. доз вакцины "Спутник V"