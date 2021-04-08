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В столице стартовала массовая вакцинация против коронавируса
Прививают не только группы риска, но и тех, кто записывался заранее через поликлиники
На выбор пациентов две вакцины:
и китайская. Только на базе 34-й столичной поликлиники в эти дни укол против коронавируса получат 1400 человек. Второй этап через 3 недели. Прививку могут делать лица старше 18 лет. Только в Минске вакцину против коронавируса уже получили более 17 тысяч человек.
Наталья Дергач, главврач поликлиники № 34 г. Минска:
"С сегодняшнего дня мы начали прививать наше население, закрепленное за поликлиникой. Приглашаем пациентов, которые записывались ранее. Записываться могли разными методами: на сайте, по телефону кол-центра, справка, регистратура и участковые врачи общей практики. Приглашаем по телефону пациентов. Они к нам приходят в выделенное время".
К середине апреля Белмедпрепараты выпустят 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Уже к середине апреля Белмедпрепараты выпустят первую промышленную партию вакцины "Спутник V". Ежемесячно наши фармацевты будут производить по 500 тысяч доз вакцины. По прогнозам медиков, к концу мая противоковидные уколы получат не менее миллиона жителей нашей страны.
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