Мачанка, картофельные лапуны с грибным соусом и овощные салаты с домашним творогом. В столице стартовала Неделя белорусской кухни. Специальное меню до следующего понедельника предлагают почти 80 столичных кафе и ресторанов. Блюда шеф-повары приготовят по единым рецептам, цена их также одинаковая. Предусмотрели в специальном меню и более легкие, летние блюда - окрошка, салат и березовый напиток с медом.