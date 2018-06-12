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В столице стартовала Неделя белорусской кухни

Мачанка, картофельные лапуны с грибным соусом и овощные салаты с домашним творогом. В столице стартовала Неделя белорусской кухни. Специальное меню до следующего понедельника предлагают почти 80 столичных кафе и ресторанов. Блюда шеф-повары приготовят по единым рецептам, цена их также одинаковая. Предусмотрели в специальном меню и более легкие, летние блюда - окрошка, салат и березовый напиток с медом.

В этом году Неделя белорусской кухни проходит в столице уже в семнадцатый раз. Список кафе и ресторанов, где можно попробовать белорусские блюда, размещен на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

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