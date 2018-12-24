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В столице стартовала новогодняя и рождественская неделя ярмарок

В разных уголках города более 25 праздничных рынков. Общегородские работают возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. До конца недели будет открыта "Калядная вёска" во дворике тракторного завода. А сегодня открываются праздничные торговые ряды на территории Верхнего города.

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