В столице стартовала профилактическая акция по безопасности дорожного движения пешеходов и водителей

Инспекторы ГАИ вместе с проверкой документов напоминают водителям правила, по которым необходимо проезжать пешеходные переходы - обязательно снижать скорость и не парковаться ближе 15 метров от пешеходного перехода. Кстати, за прошлый год в столице по вине пешеходов произошло более 70 аварий.

