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В столице стартовала профилактическая акция по безопасности дорожного движения пешеходов и водителей

Инспекторы ГАИ вместе с проверкой документов напоминают водителям правила, по которым необходимо проезжать пешеходные переходы - обязательно снижать скорость и не парковаться ближе 15 метров от пешеходного перехода. Кстати, за прошлый год в столице по вине пешеходов произошло более 70 аварий.

Также Госавтоинспекция напоминает и пешеходам, где запрещено переходить дорогу, что в темное время суток необходимо обязательно обозначить себя фликером.

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