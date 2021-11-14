В столице Татарстана прошло учение ОДКБ "Нерушимое братство - 2021"

В Казани на неделе было неспокойно. Пришлось ввести миротворческие силы. Благо в рамках учений ОДКБ! В столице Татарстана прошло "Нерушимое братство - 2021". Почти 2 тысячи человек. 300 единиц военной техники. Беларусь - единственная, кто привез свои машины.

Нашу страну представляли 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада и 3-я отдельная бригада спецназначения внутренних войск МВД. Как это было? Из Казани репортаж Анастасии Бенедисюк.



Редкие минуты, когда не слышны взрывы, когда не стреляют, когда не пишут планы и не изучают маршруты – лишь тогда они готовы общаться с прессой. Пусть кто-то прячет лицо, а кто-то не называет имя, но такова их служба.



Право на второй дубль есть только во время учений. В горячих точках малейшая ошибка может стоить жизни. Эти ребята знают, их сила в слове, во взгляде, в тактичности и прагматичности. Стратеги, дипломаты и психологи. Оружие - это последнее, за что возьмутся "голубые каски".







Основная задача миротворцев, когда они пребывают в зону военных действий, обеспечить мир для гражданских людей, которые не участвуют ни в чем. Они хотят просто спокойно жить. А их государство, их военные силы не могут это им обеспечить.

Тигран Манукян, капитан миротворческой бригады (Армения)

В сумме два с половиной года Тигран Манукян провел на страже мира. Позади Афганистан, Ирак, Косово, Ливан. В последнем небольшим контингентом сегодня представлена и Беларусь. Не у всех в ОДКБ есть реальный миротворческий опыт. Но задачи коллективные надо выполнять всем. По такому принципу в 2012-м создавалось "Нерушимое братство".



На протяжении пяти дней миротворцы Центрального военного округа Минобороны России делились с воинскими контингентами стран ОДКБ опытом, приобретенным в ходе выполнения задач в Сирии и Нагорном Карабахе.







Карабахский опыт показывает, первое - это беспилотные летательные аппараты, применяемые сторонами, и борьба с ними... Успешно с ними бороться помогает радиоэлектронная борьба. Андрей Марушкин, командир миротворческого соединения (Россия)





Это ручной комплекс "Гарпун". Его можно запускать с любой точки. При этом его расположение определить нельзя. Основная цель - лишить управления беспилотником.

Показали работу современных комплексов охраны командных пунктов "Стрелец-СВ". Были тренировки по тактической медицине и разминированию.



Книга, деньги… и безобидная детская игрушка. А что в этих предметах видите вы? Каждый день отрабатывали отдельные эпизоды. В пятницу представили операцию целиком.





Это полигон Казанского высшего танкового училища. На время учений ОДКБ здесь развернулось условное Волжское государство. Правда, сценарий мог бы быть вполне реальным…



Лагерь беженцев. Миротворцы ОДКБ помогают людям найти родных, оказывают медицинскую и психологическую помощь. Медикаменты и предметы первой необходимости доставляют вертолетом Ми-8 в сопровождении пары Ми-24.



Параллельно гуманитарку доставляли и по земле. Впереди сапер с собакой, рядом разведка миноискателями.



Боевые вертолеты и бронированные спецавтомобили по сценарию защищают от террористов. Им пришлось дать отпор и при въезде в буферную зону, где организовали несанкционированный митинг.







Шесть стран. Почти 2 тысячи человек. Главная цель достигнута - в условном Волжском государстве достигнут мир. По итогам учений лучшие получили награды.



Контингенты общались и за пределами учебных точек. Это "Казань Экспо". Там они жили, поддерживали физическую форму и закаляли дух, параллельно соревнуясь в самых разных видах спорта. По гиревому и теннису - белорусы вторые. А вот в мини-футболе и перетягивании каната нам не было равных!

