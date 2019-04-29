Розовые лепестки сакуры откликнулись на солнечную погоду. В столице цветет японское дерево. Понаблюдать за веточками можно в Сендайском сквере около Музыкального театра. Саженцы сакуры высадили в 2007 году представители мэрии японского города Сендай. Теперь дерево ежегодно радует минчан своим цветением. Но понаблюдать и сфотографироваться рядом с сакурой не так много времени - дерево цветет максимум 10 дней.