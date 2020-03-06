Теплые слова и первые весенние цветы. Поздравляют всех женщин сегодня в офисах и на предприятиях. Мужчины буквально штурмуют цветочные отделы. 8 Марта - день, когда милым дамам дарят больше всего цветов в году. Илья Цветков убедился: с этой пятницы в столице цветочный ажиотаж.



Минск захватили цветы! Розы, гвоздики, мимозы, хризантемы, ну и, конечно же, тюльпаны всех цветов и размеров в огромном количестве на каждой остановке и станции метро. Мужчины столицы готовятся поздравить прекрасную половину с главным праздником весны! Цветочный ажиотаж начался уже сегодня - за два дня до праздника. С утра все стремились приобрести свежие букеты и композиции, чтобы успеть поздравить коллег на работе. Выбор тюльпанов невероятно большой: желтые, розовые и красные, фиолетовые, а еще похожие на пионы и махровые.



Разнообразный ассортимент и в цветочных салонах. Здесь одинаково охотно приобретают и простые букеты, и изысканные весенние композиции. Флористы оригинальным образом сочетают самые разные растения. К воскресенью Минск будет цвести! Тысячи букетов найдут своих владельцев. Однако нам, мужчинам, не следует забывать о том, что главный подарок на Восьмое марта - это, разумеется, любовь и внимание.



