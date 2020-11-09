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В столице участились дорожные происшествия с участием пешеходов
Три аварии с участием пешеходов за день. В столице под колеса накануне попали три человека. Один в нетрезвом состоянии переходил дорогу в ненадлежащем месте. Вторая авария произошла в районе улицы Веры Хоружей. Водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал. Пытаясь избежать столкновения, автомобиль въехал на тротуар и врезался в клумбу. И еще одно дорожное происшествие на пешеходном переходе на Кропоткина. Пострадавшую госпитализировали.
Только в этом году в столице 36 человек переходили дорогу вне пешеходного перехода и спровоцировали аварию, 17 пешеходов перебегали на красный сигнал. ГАИ напоминает - пересечение дороги в неустановленных местах приводит к административной ответственности. За нарушение можно получить штраф.
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