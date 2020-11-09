В столице участились дорожные происшествия с участием пешеходов

Три аварии с участием пешеходов за день. В столице под колеса накануне попали три человека. Один в нетрезвом состоянии переходил дорогу в ненадлежащем месте. Вторая авария произошла в районе улицы Веры Хоружей. Водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал. Пытаясь избежать столкновения, автомобиль въехал на тротуар и врезался в клумбу. И еще одно дорожное происшествие на пешеходном переходе на Кропоткина. Пострадавшую госпитализировали.