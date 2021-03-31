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В столице усилили контроль за выполнением масочного режима

В Минске усилили контроль за выполнением масочного режима. Профильные службы и администрации районов начали мониторить торговые объекты, кафе и рестораны, общественный транспорт. А вот так выполнение обязательного масочного режима проверяли в метро. На платформе и в вагонах пассажиров встречал анимационный персонаж Метрович. При необходимости взрослым и детям напоминали, как правильно носить защитную маску, вручили и тематические подарки.

Акция по контролю за масочным режимом прошла сегодня на Автозаводской линии метро. На следующей неделе профилактическую инспекцию продолжить на Московской и Зеленолужской ветке подземки.

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