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В столице усилили санобработку поездов и железнодорожного вокзала

Дозаторы с дезсредствами есть на всех входах в здание вокзала

Дозаторы с дезсредствами есть на всех входах в вокзал, а работники станции меняют средства индивидуальной защиты каждые два часа.

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