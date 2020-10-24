ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В столице в этом году обновили свыше миллиона квадратных километров дорог

Причем в основном это полная замена покрытия, а не точечный ямочный ремонт. В то же время заметны результаты и таких масштабных проектов, как строительство нового участка первого транспортного кольца, а также модернизация путепровода на проспекте Победителей.

Алексей Кондратенко о новых дорогах для мегаполиса накануне Дня автомобилиста и дорожника (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все