3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В столице в этом году отремонтировано 385 объектов благоустройства
Во дворах заменили 17 с половиной тысяч элементов детского игрового оборудования, почти 120 контейнерных площадок, восстановили газон на 27 гектарах. А вот от озеленения саженцами планируют отказаться, чтобы во дворах появилось больше крупных растений. За полгода на дворовых территориях Минска высадили свыше 100 тысяч деревьев и кустов.
А центральный регион особое внимание уделяет благоустройству Борисовского района и города. Там в этом году "Дожинки". К озеленению двух сотен дворов добавят средства инициативных предприятий.
В Минской области отремонтировали почти 200 дворовых территорий. Тротуарные дорожки восстановили на площади 5 тысяч квадратных метров, проводят ямочный ремонт. Дополнительно выделено 220 мест для парковки авто.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов