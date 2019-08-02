В столице в этом году отремонтировано 385 объектов благоустройства

Во дворах заменили 17 с половиной тысяч элементов детского игрового оборудования, почти 120 контейнерных площадок, восстановили газон на 27 гектарах. А вот от озеленения саженцами планируют отказаться, чтобы во дворах появилось больше крупных растений. За полгода на дворовых территориях Минска высадили свыше 100 тысяч деревьев и кустов.



А центральный регион особое внимание уделяет благоустройству Борисовского района и города. Там в этом году "Дожинки". К озеленению двух сотен дворов добавят средства инициативных предприятий.



В Минской области отремонтировали почти 200 дворовых территорий. Тротуарные дорожки восстановили на площади 5 тысяч квадратных метров, проводят ямочный ремонт. Дополнительно выделено 220 мест для парковки авто.



