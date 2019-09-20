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В столице велосипедистам раздали десятки килограммов фруктов

В это воскресенье минчане отметят Всемирный день без автомобиля. Улицы города заполнят велосипедисты! Уже сегодня утром тех, кто поддержал акцию "День без авто" и предпочел экотранспорт, угощали полезным завтраком! В столице велосипедистам раздали десятки килограммов фруктов. В воскресенье в 9 вечера на Октябрьской площади по традиции стартует массовый велозабег по главному проспекту столицы. А водители, которые оставят личный авто дома, смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно.

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