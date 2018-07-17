Ставку на группы выходного дня, прогулочные, вечернего пребывания и подготовку к школе делают в Минске. В столице востребованы группы кратковременного пребывания для дошкольников. В этом году в Беларуси также планируется строительство 17 дошкольных учреждений. К 1 сентября только в Минске в микрорайоне Лебяжий откроют современный детский сад с велопарковкой и бассейном.