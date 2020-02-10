Штормовой ветер в Минске и области

Прогнозы синоптиков сбылись: в Минске и области на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. В первой половине дня был сильный ветер и выпал мокрый снег. О первых последствиях непогоды стало известно несколько часов назад. В столице возле "Минск-Арены" ветром вырвало конструкцию остановочного пункта, вот видеокадры, как коммунальщики наводят порядок.

Аналогичное происшествие и на улице Радиальной. Остановка от порывистого ветра там также была на боку.

Предупреждения от МЧС и ГАИ

Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. МЧС рекомендует убрать вещи с балконов в дом, по возможности не парковать авто рядом с деревьями. Осторожными надо быть и за рулем. Автолюбителей ГАИ просит соблюдать скоростной режим, особенно при маневрировании.

Несоблюдение безопасной дистанции привело к столкновению

Так, не удалось избежать столкновения водителю автомобиля "Ивеко", который двигался по улице Ваупшасова со стороны МКАД. Он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с тягачом ДАФ. Водители не пострадали, механические повреждения получили оба авто.

Советы пешеходам