В столице задержали молодого человека, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ

Инцидент случился на несанкционированном митинге 5 сентября возле станции метро "Пушкинская". По информации МВД, к фигуранту подошли два сотрудника милиции, чтобы сделать замечание и предупредить об ответственности, на что молодой человек брызнул из баллончика слезоточивый газ, а затем ударил кулаком в лицо одному из правоохранителей. В тот день неизвестному удалось скрыться в толпе, но его вычислили. Нападавшим оказался 25-летний житель столицы, работающий в IT-компании. Сейчас подозреваемый в ИВС. Ему грозит уголовная ответственность.