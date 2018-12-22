Елки в кадках, новогодние букеты и широкий выбор главного символа Нового года! Сегодня в столице заработали елочные базары. Только в Минске более двух сотен точек продаж. Во всех областных центрах более тысячи ярмарок открылись еще до выходных. Купить елку или новогодний букет можно и в лесхозах. Цена на хвойный товар отличается в зависимости от места продажи.