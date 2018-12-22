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В столице заработали елочные базары

Елки в кадках, новогодние букеты и широкий выбор главного символа Нового года! Сегодня в столице заработали елочные базары. Только в Минске более двух сотен точек продаж. Во всех областных центрах более тысячи ярмарок открылись еще до выходных. Купить елку или новогодний букет можно и в лесхозах. Цена на хвойный товар отличается в зависимости от места продажи.

Выращивают хвойные красавицы на специальных плантациях, а также в лесных питомниках. Здесь можно выбрать понравившуюся елку и со специальным разрешением лесного хозяйства приобрести ее непосредственно с делянки.

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