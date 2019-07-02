В столице завершаются последние приготовления к торжествам по случаю Дня Независимости

В столице тем временем завершаются последние приготовления к торжествам по случаю Дня Независимости. Кульминацией станет парад войск Минского гарнизона, в котором будет задействовано более 5000 военнослужащих.

На закате над Минском пролетят 14 авиагрупп это передовая техника Беларуси и России

В этом году он начнется в 9 вечера, и старт даст авиация. На закате над Минском пролетят 14 авиагрупп это передовая техника Беларуси и России. Звено боевых вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Самолеты Як-130, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, Су-30 и МиГ-34. Впервые зрители увидят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 Воздушно-космических сил России. С неба торжества перенесутся на землю, где 25 пеших колонн, в том числе представители Китая и России, пройдут парадными расчетами. Также для участия в мероприятии в Беларусь прибыли знаменные группы 6 стран.







В военном параде примет участие почти 300 единиц военной техники

В военном параде примет участие почти 300 единиц военной техники - 26 парадных расчетов включают в себя передовые образцы военпрома, часть из которых лишь в будущем поступит на вооружение в нашу страну. Бесспорным украшением колонны техники станет и презентация новинок белорусского военпрома. И одна из них - это современный зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Цитадель".

Новая разработка оборонного сектора предприятий Беларуси. И новое слово в области создания сложных радиотехнических систем, которые ставят наш комплекс в один ряд с самыми современными ЗРК ведущих производителей мира. Комплекс "Цитадель" отлично вписался в проект Агентства теленовостей "Техника парада".



На время следования механизированной колонны часть улиц столицы будет временно перекрыта.

С 16:00 ограничения коснутся улицы Рогачевской, проспекта Независимости, Победителей и Машерова, участка МКАДа в районе Уручья, а также улиц Саперов и Тимирязева. Техника будет размещаться на улицах Гвардейская, Тарханова, Игнатенко, Грибоедова.



Завершится парад плац-концертом сводной роды почетного караула. Праздничные мероприятия продолжатся у стелы "Минск – город-герой". Там будет представлен театрализованный эпизод "Беларусь гераiчная" и пройдет акция "Споем гимн вместе".



В 22:20 во всех областных центрах прогремят салюты.