3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В столице завершаются последние приготовления к торжествам по случаю Дня Независимости
В столице тем временем завершаются последние приготовления к торжествам по случаю Дня Независимости. Кульминацией станет парад войск Минского гарнизона, в котором будет задействовано более 5000 военнослужащих.
На закате над Минском пролетят 14 авиагрупп это передовая техника Беларуси и России
В этом году он начнется в 9 вечера, и старт даст авиация. На закате над Минском пролетят 14 авиагрупп это передовая техника Беларуси и России. Звено боевых вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Самолеты Як-130, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, Су-30 и МиГ-34. Впервые зрители увидят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 Воздушно-космических сил России. С неба торжества перенесутся на землю, где 25 пеших колонн, в том числе представители Китая и России, пройдут парадными расчетами. Также для участия в мероприятии в Беларусь прибыли знаменные группы 6 стран.
В военном параде примет участие почти 300 единиц военной техники
В военном параде примет участие почти 300 единиц военной техники - 26 парадных расчетов включают в себя передовые образцы военпрома, часть из которых лишь в будущем поступит на вооружение в нашу страну. Бесспорным украшением колонны техники станет и презентация новинок белорусского военпрома. И одна из них - это современный зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Цитадель".
Новая разработка оборонного сектора предприятий Беларуси. И новое слово в области создания сложных радиотехнических систем, которые ставят наш комплекс в один ряд с самыми современными ЗРК ведущих производителей мира. Комплекс "Цитадель" отлично вписался в проект Агентства теленовостей "Техника парада".
На время следования механизированной колонны часть улиц столицы будет временно перекрыта.
С 16:00 ограничения коснутся улицы Рогачевской, проспекта Независимости, Победителей и Машерова, участка МКАДа в районе Уручья, а также улиц Саперов и Тимирязева. Техника будет размещаться на улицах Гвардейская, Тарханова, Игнатенко, Грибоедова.
Завершится парад плац-концертом сводной роды почетного караула. Праздничные мероприятия продолжатся у стелы "Минск – город-герой". Там будет представлен театрализованный эпизод "Беларусь гераiчная" и пройдет акция "Споем гимн вместе".
В 22:20 во всех областных центрах прогремят салюты.
В Минске залпы будут даны с 6 огневых позиций – это Парк 50-летия Победы, близ деревень Зацень и Новинки, на территории бывшего аэропорта Минск-1, а также в микрорайоне Чижовка и военном городке Уручье.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее