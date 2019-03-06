В столице завершился финал областного конкурса "Я - исследователь"

Только они знают, ради чего надо замораживать хоккейную шайбу или как сварить варенье из шишек. В столице сегодня завершился финал областного конкурса "Я - исследователь". Свои научные работы представили самые маленькие жители Минской области - дошкольники и ученики младших классов. Кроме конкурса, для детей подготовили и активный отдых в музее наук.

Чему можно поучиться у маленьких ученых - знает Наталья Кезик. Шишечное, арбузное, грибное или даже морковное и луковичное. Ваня Бурдецкий к импровизированному чаепитию предлагает довольно необычный ассортимент варенья собственного приготовления. Всех видов заготовок минимум по семь банок. Своего любимого - из арбузных корок - и того больше.



Необычные рецепты варенья - не первая научная работа юного исследователя. Работать в тандеме с учителем Ваня начал с первого класса







Вместе выяснили, почему цифра 13 несчастливая и отчего не каждый мелок пишет на школьной доске. Пятилетнюю Екатерину Корзун из Смиловичей заинтересовали разноцветные песчинки и стеклянные природные бисерины. Волшебные элементы девочка под наблюдением воспитателя и учителя физики рассматривала при помощи микроскопов и специальных линз. И в результате из волшебных стеклышек девочка собрала свой калейдоскоп с незабываемыми картинками в подарок для мамы.



И Ваня Бурдецкий, и Катя Корзун прошли районный конкурсный отбор среди юных ученых. И в итоге оказались в числе лучших во всей Минской области







Замораживать шайбу необходимо, чтобы… А репейнику колючки обязательно нужны для… Ответы на такие необычные и иногда сложные вопросы есть только у самых маленьких и любознательных. На заочный областной этап дети представили жюри 169 работ. Сегодня на финал пригласили лучших 80 исследователей. Компетентному жюри - профессорам, докторам и кандидатам наук - среди дошкольников пришлось выбрать всего 4 победителя - они представят область на республиканском этапе. И эта работа для взрослых оказалась самой сложной частью.

Все финалисты сегодня получили свои награды