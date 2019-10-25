В последующие три года Минсктранс приобретет полторы тысячи новых единиц техники. Среди них и трамваи повышенной пассажировместимости. Сейчас по Минску курсируют свыше двух с половиной тысяч автобусов, троллейбусов и электробусов. Часть новых авто выйдет на маршрут уже в этом году.