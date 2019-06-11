По-настоящему активное и горячее время наступило для абитуриентов. Сегодня в стране началось централизованное тестирование и продлится оно по 10 июля. По традиции первое испытание по белорусскому языку.



Когда узнаем результаты и кто может рассчитывать на резервный день? Нюансы вступительной кампании у Ольги Масловской.



Сегодня свои знания белорусского языка проверили 22 тысячи человек

Сегодня свои знания белорусского языка проверили 22 тысячи человек - именно столько абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по этому предмету. К слову, третьему по популярности. Первое место у русского языка - послезавтра его придут сдавать 64 тысячи человек. Вторая строчка у математики - 42 тысячи уже бывших школьников.



У входа в университет абитуриенты начали собираться за 2 часа до начала ЦТ. Кто-то не может совладать с волнением, а кто-то только с поезда - прибыл на ЦТ из глубинки.



У Оксаны Телущенко уже есть профессия: в этом году закончила колледж, получила специальность повара и швеи. Но горизонты куда шире. В планах успешно пройти тесты и связать свою жизнь с программированием.



Пункт тестирования выбирала по принципу: "куда хочу поступить, там и буду сдавать тесты".





Старейший вуз области и страны - ВГУ имени Машерова - один из четырех пунктов тестирования в Витебской области.

Еще один буквально в пятистах метрах - это Витебский технологический, и еще по вузу в Полоцке и Орше. География разная, в остальном все приведено к единому стандарту.



Экзаменационные аудитории подготовили накануне. От солнечного света защищают жалюзи, есть вода, дежурят медики. Объясняют: стресс да и жара под 30 могут любого выбить из колеи. Тесты накануне доставила фельдъегерская служба. Ночь вализы провели в сейфах.



Пропуск в аудитории строго по паспорту и пропуску, при себе ручка. Телефоны здесь вне закона. Все этапы вступительной кампании мониторят работники Комитета государственного контроля: по стране больше 250 специалистов.

Централизованное тестирование пройдет с 11 июня по 10 июля.