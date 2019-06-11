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В стране началось централизованное тестирование
По-настоящему активное и горячее время наступило для абитуриентов. Сегодня в стране началось централизованное тестирование и продлится оно по 10 июля. По традиции первое испытание по белорусскому языку.
Когда узнаем результаты и кто может рассчитывать на резервный день? Нюансы вступительной кампании у Ольги Масловской.
Сегодня свои знания белорусского языка проверили 22 тысячи человек
Сегодня свои знания белорусского языка проверили 22 тысячи человек - именно столько абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по этому предмету. К слову, третьему по популярности. Первое место у русского языка - послезавтра его придут сдавать 64 тысячи человек. Вторая строчка у математики - 42 тысячи уже бывших школьников.
У входа в университет абитуриенты начали собираться за 2 часа до начала ЦТ. Кто-то не может совладать с волнением, а кто-то только с поезда - прибыл на ЦТ из глубинки.
У Оксаны Телущенко уже есть профессия: в этом году закончила колледж, получила специальность повара и швеи. Но горизонты куда шире. В планах успешно пройти тесты и связать свою жизнь с программированием.
Пункт тестирования выбирала по принципу: "куда хочу поступить, там и буду сдавать тесты".
Старейший вуз области и страны - ВГУ имени Машерова - один из четырех пунктов тестирования в Витебской области.
Еще один буквально в пятистах метрах - это Витебский технологический, и еще по вузу в Полоцке и Орше. География разная, в остальном все приведено к единому стандарту.
Экзаменационные аудитории подготовили накануне. От солнечного света защищают жалюзи, есть вода, дежурят медики. Объясняют: стресс да и жара под 30 могут любого выбить из колеи. Тесты накануне доставила фельдъегерская служба. Ночь вализы провели в сейфах.
Пропуск в аудитории строго по паспорту и пропуску, при себе ручка. Телефоны здесь вне закона. Все этапы вступительной кампании мониторят работники Комитета государственного контроля: по стране больше 250 специалистов.
Централизованное тестирование пройдет с 11 июня по 10 июля.
В этом году зарегистрировались 76 тысяч 888 абитуриентов - на 7 % меньше, чем в прошлом году. Вузы страны планируют принять на бюджетную и на платную формы подготовки почти 55 тысяч человек.
Новшество этого года - на бюджетное отделение наравне с белорусами могут поступить и иностранцы, владеющие одним из государственных языков нашей страны.
Для тех, кто по уважительной причине пропустит основной день ЦТ (к примеру, заболеет) предусмотрены резервные дни тестирования: это 6, 8 и 10 июля. Место встречи - БГУ. Действительны также сертификаты, полученные в прошлом году.
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