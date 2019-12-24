В стране проходит самая добрая акция "Наши дети"

Сегодня в преддверии большого христианского праздника целая череда по-настоящему добрых встреч прошла по всей стране. Республиканская акция "Наши дети" охватывает все больше неравнодушных людей. Взрослые объединяются, чтобы под Новый год дети могли поверить в чудеса. Надежда Сербиненко увидела неподдельную радость и самые искренние инициативы.







Акция "Наши дети" прошла в Червенском доме-интернате

Вот так Дед Мороз и Снегурочка сегодня утром встречали многочисленных гостей на пороге дома-интерната. Для всех воспитанников это особенный день, не только потому что завтра Рождество и совсем скоро Новый год. Все меньше дней остается до начала нового 2020 года. Конечно, все торопятся поздравить друг друга с наступающим. Но особенно ждут подарков, поздравлений и этого праздника дети, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Вот сейчас мы находимся в Червене в доме-интернате для детей и молодых инвалидов с особенностями развития, где сегодня проходит благотворительная акция "Наши дети".

В Червенском доме-интернате живут особенные дети и молодые инвалиды. Ребята все с разными диагнозами, воспринимают мир немного по-другому. Эмоции у них всегда через край, но уж если это радость, то самая искренняя.

А друзей у интерната немало. Свои подарки под елку принесли футболисты минского клуба "Крумачы". В гости и не в первый раз приехала и "сборная" Национальной школы красоты. Шефы интерната привезли необходимую для обучения и быта ребят технику, игрушки и даже звуковое оборудование для выступлений. Благодарность от воспитанников дома-интерната - театрализованная постановка.





В гости к воспитанникам Борисовского дома ребенка сегодня приехал вице-премьер Игорь Петришенко

В гости к воспитанникам Борисовского дома ребенка сегодня приехал вице-премьер Игорь Петришенко. Дети, которые остались без родителей, как никто нуждаются не столько в подарках, сколько в теплоте и ласке близких.





Кадетский бал прошел в Слуцке

А для этих молодых людей Новый год не просто праздник, но и время продемонстрировать свои танцевальные навыки. К кадетскому балу больше 100 пар сменили свою привычную форму на парадную. Кавалеры в мундирах, дамы в вечерних платьях. Светский раут в Минском областном кадетском училище также прошел под знаком акции "Наши дети". В учебном заведении среди остальных учатся также девушки и юноши, у которых нет родителей. И для всех торжественный бал - одно из самых ярких событий года.





Акция "наши дети" продолжается

Старшеклассница Анастасия не просто мечтает стать актрисой, а уверенно идет к своей цели. Не пропускает ни одного праздника в молодечненской спецшколе - обязательно споет или сыграет роль. Вот и новогодняя сказка для малышей - чем не повод воплотить еще один образ? В этой школе учатся ребята, у которых есть проблемы со зрением. Поэтому среди подарков в этом году - современный аппарат, который следит за динамикой лечения глаз. А еще новая интерактивная доска. С подарками к воспитанникам спецшколы заглянули представители облисполкома и глава Администрации Президента.

А это еще один пример маленького чуда под Рождество. Бывший ученик 20-й минской гимназии в рамках проекта Парка высоких технологий в преддверии праздников презентовал альма-матер 180 электронных дневников и 5 ноутбуков. Чем не вклад в IT- будущее страны?