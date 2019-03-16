Мы помним, какой ценой нам досталась мирная и свободная страна, мы помним тех, кто ценою жизни стоял за Родину. В их числе было немало женщин. Сегодня в стране стартовала масштабная акция "Беларусь помнит. Женское лицо Победы". В Минске в торжественной обстановке чествовали ветеранов Великой Отечественной войны: вручали цветы, произносили слова благодарности.