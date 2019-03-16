ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В стране стартовала масштабная акция "Беларусь помнит. Женское лицо Победы"

Мы помним, какой ценой нам досталась мирная и свободная страна, мы помним тех, кто ценою жизни стоял за Родину. В их числе было немало женщин. Сегодня в стране стартовала масштабная акция "Беларусь помнит. Женское лицо Победы". В Минске в торжественной обстановке чествовали ветеранов Великой Отечественной войны: вручали цветы, произносили слова благодарности.

Также Белорусский союз женщин запускает и социальный благотворительный проект для детей. Ребята из всех регионов страны, в том числе из малообеспеченных и неполных семей, смогут посетить знаковые места - Хатынь, Брестскую крепость, Буйничское поле и Тростенец.

Агентство теленовостей подготовило сериювидеороликов "Беларусь помнит"

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все