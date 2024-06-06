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В строительстве нового учебного корпуса БГМУ будут задействованы студотряды
В Минске продолжается строительство нового учебного корпуса Белорусского государственного медицинского госуниверситета. Объекту присвоен статус молодежной стройки. Поэтому активно будут задействованы студотряды. В зоне ответственности молодых бойцов - подсобные работы. Первую трудовую путевку для работы на знаковом объекте получил стройотряд "Аэлита" Белорусского государственного университета.
В открытии молодежной стройки приняли участие около сотни ребят. Трудиться здесь будут бойцы студенческих отрядов БГУ и медуниверситета.