В строительстве нового учебного корпуса БГМУ будут задействованы студотряды

В Минске продолжается строительство нового учебного корпуса Белорусского государственного медицинского госуниверситета. Объекту присвоен статус молодежной стройки. Поэтому активно будут задействованы студотряды. В зоне ответственности молодых бойцов - подсобные работы. Первую трудовую путевку для работы на знаковом объекте получил стройотряд "Аэлита" Белорусского государственного университета.