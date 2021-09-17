В студенческой деревне проходит спортивно-творческий фестиваль "Мы вместе"

Спортивно-творческий фестиваль "Мы вместе" в эти минуты проходит в студенческой деревне. Праздник ко Дню народного единства собрал около 500 студентов столичных вузов и активистов. Для них подготовили интерактивные зоны. В спортивном комплексе проходят финальные турниры по волейболу и мини футболу, а также игры народов мира. Узбекистан, Россия, Туркменистан, Казахстан и Индия - ребята представляют не только культуру и обычаи своего народа, но и национальные блюда.