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В студенческой деревне проходит спортивно-творческий фестиваль "Мы вместе"

Спортивно-творческий фестиваль "Мы вместе" в эти минуты проходит в студенческой деревне. Праздник ко Дню народного единства собрал около 500 студентов столичных вузов и активистов. Для них подготовили интерактивные зоны. В спортивном комплексе проходят финальные турниры по волейболу и мини футболу, а также игры народов мира. Узбекистан, Россия, Туркменистан, Казахстан и Индия - ребята представляют не только культуру и обычаи своего народа, но и национальные блюда.

Кульминацией спортивно-творческого фестиваля "Мы вместе" станет молодежная дискотека.

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