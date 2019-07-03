В студии Александра Гончарова - глава Центрального совета пионерской организации

Без внимания не остаются и воинские захоронения, которые находятся далеко в глубинках. Пионеры детского лагеря "Зубренок" дали старт акции "Беларусь помнит. Помним каждого". И первая наша гостья сегодня - Александра Гончарова, глава Центрального совета пионерской организации вместе с юными активистами (видео).



