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В студии Александра Гончарова - глава Центрального совета пионерской организации

Без внимания не остаются и воинские захоронения, которые находятся далеко в глубинках. Пионеры детского лагеря "Зубренок" дали старт акции "Беларусь помнит. Помним каждого". И первая наша гостья сегодня - Александра Гончарова, глава Центрального совета пионерской организации вместе с юными активистами (видео).

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