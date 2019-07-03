3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В студии автор и продюсер проекта "Беларусь помнит" Руслан Турков и дочь Зинаиды Корж с внучками
В стране продолжается масштабная акция "Беларусь помнит", когда белорусы рассказывают о подвигах героев войны - наших дедов и прадедов. Освободителям нашей страны Агентство теленовостей посвятило большой проект.
В эфир вышло 10 роликов "Беларусь помнит" о подвигах тех людей, чьи имена навсегда останутся в нашей истории. Самое главное, что в съемках участвовали дети и внуки героев войны. Обо всем подробнее сейчас расскажут наши гости.
В студии автор и продюсер проекта "Беларусь помнит" Руслан Турков, а также одна из участниц ролика - дочь Зинаиды Корж Ольга и ее внучки (видео).
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов