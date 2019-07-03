В студии автор и продюсер проекта "Беларусь помнит" Руслан Турков и дочь Зинаиды Корж с внучками

В стране продолжается масштабная акция "Беларусь помнит", когда белорусы рассказывают о подвигах героев войны - наших дедов и прадедов. Освободителям нашей страны Агентство теленовостей посвятило большой проект.



В эфир вышло 10 роликов "Беларусь помнит" о подвигах тех людей, чьи имена навсегда останутся в нашей истории. Самое главное, что в съемках участвовали дети и внуки героев войны. Обо всем подробнее сейчас расскажут наши гости.



В студии автор и продюсер проекта "Беларусь помнит" Руслан Турков, а также одна из участниц ролика - дочь Зинаиды Корж Ольга и ее внучки (видео).