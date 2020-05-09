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В студии - декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин

К сожалению, живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, но в наших силах сохранить и передать историю. Беларусь не изменяет традициям празднования Дня Победы. И, приходя на парад, люди выражают благодарность за мирное небо над головой. И у нас в гостях декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин (видео).

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