В студии - декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин

К сожалению, живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, но в наших силах сохранить и передать историю. Беларусь не изменяет традициям празднования Дня Победы. И, приходя на парад, люди выражают благодарность за мирное небо над головой. И у нас в гостях декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин (видео).



