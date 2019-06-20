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В студии директор Исторического музея Беларуси Павел Сапотько

Культурная программа подготовлена не только для болельщиков, но и для спортсменов. Накануне в спортивной деревне состоялось открытие Центра белорусской культуры. Каким образом разрабатывался проект с национальным колоритом и чем наполнена экспозиция, расскажет директор Исторического музея Беларуси Павел Сапотько (видео).

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