В студии директор Исторического музея Беларуси Павел Сапотько

Культурная программа подготовлена не только для болельщиков, но и для спортсменов. Накануне в спортивной деревне состоялось открытие Центра белорусской культуры. Каким образом разрабатывался проект с национальным колоритом и чем наполнена экспозиция, расскажет директор Исторического музея Беларуси Павел Сапотько (видео).



