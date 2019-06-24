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В студии главный тренер национальной сборной по самбо Вячеслав Кот

Самбисты на ІІ Европейских играх уже спокойно могут перейти в разряд болельщиков. Все комплекты медалей в этом виде спорта разыграны. И сегодня к нам в студию пришел главный тренер национальной сборной Вячеслав Кот (видео).

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