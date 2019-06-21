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В студии комментаторы церемонии открытия II Европейских игр Виктория Сенкевич и Павел Баранов

К нам присоединяются спортивный комментатор Павел Баранов и телеведущая Виктория Сенкевич. Во многом именно благодаря им телезрители смогут узнать замысел режиссеров шоу. Чего ждать от действа? (видео).

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