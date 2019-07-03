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В студии - народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко

Анатолий Иванович, вчера вы приняли участие в акции "Беларусь помнит". И в интервью сказали, что именно на площадь Победы вы приводили своих детей, внуков и объясняли им, что произошло в те годы. А как сейчас молодое поколение воспринимает такие рассказы? (видео).

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