В студии обладательницы серебряных медалей в командной женской стрельбе из лука

Чего не хватило сегодня для того, чтобы стать на золотую ступеньку пьедестала, спросим прямо сейчас у наших героинь. Девушки вместе с главным тренером Екатериной Тимофеевой у нас в студии. Прежде всего поздравляем! (видео).