Забор биоматериала на коронавирус в прямом эфире "Панорамы"

Какие именно тесты для выявления коронавируса используют наши медики? Есть ли отличия между системами разных производителей? Как долго обрабатываются анализы? В студии "Панорамы" заместитель директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина.







С ней пообщался мой коллега Александр Хоровец и на себе проверил, что чувствуют пациенты при заборе биоматериала (видео).



