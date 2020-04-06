3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Забор биоматериала на коронавирус в прямом эфире "Панорамы"
Какие именно тесты для выявления коронавируса используют наши медики? Есть ли отличия между системами разных производителей? Как долго обрабатываются анализы? В студии "Панорамы" заместитель директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина.
С ней пообщался мой коллега Александр Хоровец и на себе проверил, что чувствуют пациенты при заборе биоматериала (видео).
Дополнено 8 апреля в 10:30
.
Ожидания последних 24 часов для нашего корреспондента Александра Хоровца, у которого в студии "Панорамы" брали мазок на наличие COVID-19, наконец закончились... Тест показал отрицательный результат!
Продолжаем соблюдать рекомендации медиков и не забываем чаще мыть руки!
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все