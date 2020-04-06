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Забор биоматериала на коронавирус в прямом эфире "Панорамы"

Какие именно тесты для выявления коронавируса используют наши медики? Есть ли отличия между системами разных производителей? Как долго обрабатываются анализы? В студии "Панорамы" заместитель директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина.



С ней пообщался мой коллега Александр Хоровец и на себе проверил, что чувствуют пациенты при заборе биоматериала (видео).

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Дополнено 8 апреля в 10:30

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Ожидания последних 24 часов для нашего корреспондента Александра Хоровца, у которого в студии "Панорамы" брали мазок на наличие COVID-19, наконец закончились... Тест показал отрицательный результат!

Продолжаем соблюдать рекомендации медиков и не забываем чаще мыть руки!

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