24 вопроса для Валерия Коломийца, председателя Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам

На "24 вопроса" ответит Валерий Коломиец, председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам и директор танцевально-оздоровительного центра.

В студии проекта "24 вопроса" удивительный человек - Валерий Коломиец, директор танцевально-оздоровительного центра и председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам. Его воспитанники привозят медали всех проб с чемпионатов Европы и мира по спортивным танцам на колясках. Герой выпуска дал веру в себя и научил инвалидов-колясочников летать, организовав первый в Беларуси танцевально-парашютный фестиваль. Валерий Коломиец расскажет, как он, знаменитый советский легкоатлет, ушел из большого спорта и стал тренером:

"Первым моим учеником оказался Олег Шепель, который стал первым в истории Советского Союза трехкратным чемпионом Паралимпийских игр в Сеуле в 1988 году".

После участия в первом чемпионате по спортивным танцам на колясках белорусские спортсмены громко заявили о себе. С тех пор реабилитационный центр развивался и совершенствовался. Герой программы признается, что дело всей своей жизни называет великим движением.

Валерий Коломиец, директор танцевально-оздоровительного центра и председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам: "Наш центр уже давно стал международным. С 2014 года к нам систематически приезжают на обучение спортивным танцам на колясках, а теперь и прыжкам с парашютом в тандеме для людей-колясочников".