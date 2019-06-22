В студии - солистка театра оперы и балета Беларуси Маргарита Левчук

Организаторы долгое время держали в тайне не только сам сценарий, но и лайн-ап церемонии открытия. В итоге в чаше стадиона "Динамо" выступили лучшие белорусские певцы и группы. Акцент - на солистах Большого театра.



Илья Сильчуков, Елена Сало, Маргарита Левчук - их тембры известны зрителям лучших оперных залов мира. Сегодня Маргарита у нас в гостях! Мы поздравляем Вас с успешным выступлением! Это было феерично! (видео).



