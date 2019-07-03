3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В студии участники парада Ольга Волчкевич и Дмитрий Алейников
Один из самых долгожданных и кульминационных моментов большого празднования Дня Независимости - вечерний парад. По проспекту у стелы "Минск - город-герой" промаршируют около 4 000 военных.
По традиции откроют парад суворовцы. Также перед зрителями пройдет более 300 единиц техники нашей армии, а в небе мы все вместе сможем наблюдать за ярким авиационным шоу.
В прошлом году впервые в параде участвовали женщины. В этом году традицию продолжат. Пройдут три такие элегантные парадные коробки. Это будут женщины, которые служат в разных воинских подразделениях, а также в Министерстве внутренних дел.
Участники этого парада пришли к нам в студию - Ольга Волчкевич, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска, а также Дмитрий Алейников, который будет возглавлять парадный расчет территориальных войск Гомельской области.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Нет людей - нет проблем: катастрофическое падение демографии в Латвии сэкономит стране деньги
Регионы
Все
Происшествия
Все