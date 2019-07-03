В студии участники парада Ольга Волчкевич и Дмитрий Алейников

Один из самых долгожданных и кульминационных моментов большого празднования Дня Независимости - вечерний парад. По проспекту у стелы "Минск - город-герой" промаршируют около 4 000 военных.



По традиции откроют парад суворовцы. Также перед зрителями пройдет более 300 единиц техники нашей армии, а в небе мы все вместе сможем наблюдать за ярким авиационным шоу.



В прошлом году впервые в параде участвовали женщины. В этом году традицию продолжат. Пройдут три такие элегантные парадные коробки. Это будут женщины, которые служат в разных воинских подразделениях, а также в Министерстве внутренних дел.



Участники этого парада пришли к нам в студию - Ольга Волчкевич, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска, а также Дмитрий Алейников, который будет возглавлять парадный расчет территориальных войск Гомельской области.