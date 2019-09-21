Сразу три победителя сегодня в студии вечернего шоу "Макаенка, 9". Включайте "Беларусь 1" в 20:00

Три победителя в одной студии. Тайны закулисья популярного проекта "Открытый микрофон" от Елены Новиковой, цена золотой медали Эльвиры Герман и первое серьезное интервью представительницы Беларуси на детском "Евровидении" Елизаветы Мисниковой. Это и многое другое - уже сегодня в вечернем шоу "Макаенка, 9". Включайте первую кнопку в 8 вечера.