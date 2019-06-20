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Артистка Большого театра Е.Сало и координатор по работе с волонтерами Н. Анисовец рассказали о церемонии открытия
Кроме хореографических групп и команд, на сцену выйдут лучшие белорусские коллективы и ведущие голоса Большого театра Беларуси. К слову, последние приступили к подготовке номеров еще весной. Услышим Илью Сильчукова, Маргариту Левчук и Елену Сало. И прямо сейчас между репетициями Елена пришла к нам в студию (видео).
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