Артистка Большого театра Е.Сало и координатор по работе с волонтерами Н. Анисовец рассказали о церемонии открытия

Кроме хореографических групп и команд, на сцену выйдут лучшие белорусские коллективы и ведущие голоса Большого театра Беларуси. К слову, последние приступили к подготовке номеров еще весной. Услышим Илью Сильчукова, Маргариту Левчук и Елену Сало. И прямо сейчас между репетициями Елена пришла к нам в студию (видео).



